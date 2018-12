Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dana wird von ihrem schlechten Gewissen Kevin gegenüber geplagt. Warum musste sie ihn auch nach seinem Liebesgeständnis vom Vortag vor lauter Überforderung so rüde abservieren? Zwar kann sie seine Gefühle nicht erwidern, hofft aber trotzdem, ihre Freundschaft retten zu können. Doch Kevin ist so verletzt, dass jeder Kontaktversuch immer wieder in Ablehnung und Streit endet. Ein gemeinsamer Auftrag scheint endlich den Durchbruch zu bringen - vielleicht können sie sich doch wieder annähern?