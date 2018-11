Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert trifft wieder auf Miro Szabor und wundert sich, weshalb der kroatische Adelige ständig in seinem Umfeld auftaucht. Entschlossen fordert er eine ehrliche Antwort. Eva geht auf Abstand zu Conor, weil sie glaubt, dass er sich in sie verliebt hat. Doch der behauptet, jemand anderes habe seine Gefühle in Aufruhr gebracht. Das WG-Auto sorgt für Streit. Ringo will die Nutzung des Autos organisieren und gerät mit Vivien aneinander.