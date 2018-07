Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute gerät in Panik, als Schell in ihrer Anwesenheit einen Herzstillstand erleidet. Trotz ihrer Unschuld ergreift sie panisch die Flucht. Währenddessen kann Saskia nicht länger leugnen, dass ihr Leben in Köln zunehmend auseinanderzufallen droht. Gut, dass sie Marc an ihrer Seite hat. Bambi und Sina realisieren entsetzt, dass Easy und Tobias eine Wette auf sie abgeschlossen haben, und lassen die beiden so richtig auflaufen.