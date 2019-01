Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Joe ist überrumpelt, als Marcos Bruder, der ihn managen und zum Twerk-Stark aufbauen will, seinen Besuch im BB ankündigt. Entschlossen erteilt Joe ihm erneut eine Abfuhr. Doch als Max ihm eine Physio-Einheit spendiert und ihm eröffnet, dass er in einem Jahr 150.000 Euro verdienen könnte, kommt Joe ernsthaft ins Grübeln. Allerdings schützt er Rückenprobleme vor. Außerdem schätzt er seine Freiheit sehr und will sich nicht von falschen Versprechungen blenden lassen. Doch Peggy unterstellt Joe frotzelnd Diva-Allüren. Sie redet ihm gut zu und empfiehlt, diese einmalige Chance zu ergreifen...