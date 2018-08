Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Lisa will Felix nicht länger vortäuschen, dass er sie zum Orgasmus bringt. Allerdings will sie seine Gefühle nicht verletzen und steckt daher in einem echten Dilemma. Alina will ihrer Cousine helfen und hat eine Idee, damit auch Lisa endlich auf ihre Kosten kommt.