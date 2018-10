Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Larissa geht Benedikt zuliebe auf Abstand zu Conor. Doch schließlich siegen ihre Gefühle über ihren Verstand. Jakob ist mit Saskia so glücklich wie noch nie, und er will keinen Gedanken mehr an Marc verschwenden. Doch der drängt sich zurück in Jakobs Bewusstsein. Tobias ist sauer, als Ringo ihn von den Lebensmitteln fernhält und rächt sich dafür mit einer beruflichen Intrige. Easy spricht daraufhin ein Machtwort.