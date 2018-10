Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner ist die Anzeige los, muss aber hinnehmen, dass Laura als neue Geschäftsführerin eingesetzt wird. Sie will sein Café in einen modernen Coffee-Shop umkrempeln. Tuner hofft, dass ihr bald die Lust vergehen wird, und unterschreibt den Vertrag mit einem unguten Gefühl. Luis muss den Spott seiner Mitschüler über sich ergehen lassen und flieht von der Schule. In seinem Kummer kapselt er sich ab und lässt niemanden an sich heran.