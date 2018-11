Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Wieder einmal ist Joe genervt von den Frauen in seiner WG. Nichts als Chaos richten sie an! Überraschend bekommt er jedoch Unterstützung von Sven. Dies erinnert ihn endlich einmal wieder an die guten alten Zeiten mit den Kumpels. Doch als Sven ihn im Body Burn nichtsahnend auf David anspricht, gerät Joe außer sich und lässt ihn einfach stehen. Nachdem Peggy Sven aufgeklärt hat, will dieser sich bei Joe entschuldigen und sich ihm als neuer bester Freund anbieten. Doch das Angebot facht Joes Wut nur noch weiter an.