Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Sunny bei KFI zwischen die Fronten gerät, bekommt sie zufällig mit, dass Chris sie mit seiner vorzeitigen Rückkehr überraschen will. In ihrer Vorfreude stellt sie den Stress bei KFI hinten an. Trotz der Diagnose Bandscheibenvorfall ist Maren überzeugt, dass sie schon bald wieder auf die Beine kommt. Sie muss schmerzhaft erfahren, dass sie auf die Hilfe ihrer Freunde angewiesen ist und vorzeitig in Mutterschutz gehen muss.