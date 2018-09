Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli ist schockiert: Ihr bleiben nur noch wenige Monate. Paco will ihr beistehen, gerät dabei jedoch mit Ellis Vater aneinander. Andrea schaut befreit in eine Zukunft ohne Benedikt. Eine Begegnung mit Larissa zeigt ihr, dass ihr Neustart nicht leicht werden wird. Bambi fasst es nicht, dass Vivien ihm vorwirft, sie verraten zu haben. Dennoch sorgt er sich um sie, während Vivien es in der Schillerallee nicht länger aushält.