Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lukas wird der Boden unter den Füßen weggezogen, als er erfährt, dass das Jugendamt seine Geschwister in Pflegefamilien übergeben hat, weil seine Mutter ins Krankenhaus musste. In seiner Verzweiflung glaubt Lukas nun keine andere Wahl zu haben: Er muss so schnell wie möglich an Geld kommen, um ein Haus anmieten zu können. Nur so kann er dem Jugendamt beweisen, dass er sich um seine Familie kümmern kann, bis seine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wird. Aus der Not heraus erklärt sich Lukas einverstanden, für einen letzten Coup mit seinem alten Freund Anton zusammenzuarbeiten.