Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Am Morgen trifft Elli im Loft auf Leonie und ist überglücklich. Kurzerhand beschließen sie, einen gemeinsamen Tag in Köln zu verbringen. Die beiden Schwestern genießen die Zeit und vor allem Elli sit dankbar, dass ihre Schwester ihr beisteht. Doch als die beiden später an Inkas Grab stehen, bricht Leonie zusammen.