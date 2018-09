Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Alexander treffen sich zufällig in einem Wellnesscenter. Da bekommt sie mit, dass Alexander ein unglaubliches Angebot bekommen hat. Als Felix Philip provoziert, entlädt sich die Anspannung zwischen den beiden in einer Prügelei. Als Philip danach im Krankenhaus erneut auf Felix trifft, teilen die beiden einen ehrlichen Moment in Bezug auf ihre Rivalität um Laura.