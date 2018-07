Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Durch den Besuch bei Philip kocht Lauras Hass auf Katrin wieder hoch. Sie will sich mit Felix an Gerner und Katrin rächen. Ihr Plan scheint aufzugehen, und die Falle schnappt zu. Tuner will einen Tanzmarathon im Vereinsheim starten. Sein Plan, das Preisgeld selbst zu gewinnen, scheitert jedoch an seinem kranken Herzen. Stattdessen will Lilly mit Alexander das Geld für Tuner gewinnen, aber auch Jonas will unbedingt Sieger werden.