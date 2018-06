Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Bambi einen Motorradunfall hat, befürchtet Sina, dass ihre letzten Worte an ihren Ehemann in Wut gefallen sein könnten. Elli träumt, dass Paco zu ihr zurückkommt. Als er tatsächlich vor ihrer Tür steht, hat sie die Hoffnung, dass ihr Traum Realität wird. Larissa will sich ihrem Vater beweisen, indem sie hinter Ringos Rücken an seinem Toskana-Projekt arbeitet.