Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix will Gerner und Katrin wegen der Spionage bei der Lehmann Bank fertigmachen. Dennoch verbreitet Gerner Zuversicht, dass sie am Ende ihren Kopf aus der Schlinge ziehen werden. Tuner versucht mit allen Mitteln, den Befall des Vereinsheims mit Grillen vor Felix zu verbergen, denn eine Bagatelle ist das in der Gastronomie keinesfalls. Während er Felix aus der Gefahrenzone hält, versuchen Lilly und Anni zu helfen.