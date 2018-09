Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Lina sieht, wie ein Mann versucht eine junge Frau zu vergewaltigen, gelingt ihr etwas Unglaubliches: Sie nimmt all ihren Mut zusammen und schlägt den Mann in die Flucht. Lina erkennt dadurch, welche Kräfte in ihr stecken. Wird sie nun endlich wieder nach vorne blicken können?