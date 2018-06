Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Der Tag hat es in sich: Chico erfährt, dass Kimi bei seinem Fotoshooting mit Holly am Start ist. Kann das gut gehen? Die Neue und die Ex in einem Raum bringen ihn arg in Bedrängnis. Als das Shooting losgeht, wirken Holly und Chico sehr vertraut - vielleicht zu vertraut. Ob Kimi da ruhig bleiben kann?