Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex gerät ins Visier der Ermittler, als in seinem Auto Brandbeschleuniger gefunden werden. Da er in der Vergangenheit schon einmal in einen Fall von Versicherungsbetrug verwickelt war, schaut es schlecht für ihn aus. Doch Alex kommt langsam ein Verdacht, wer hinter all dem steckt...