Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Linas Versuch sich von Flo zu verabschieden, endet in einem heftigen Streit. Während Flo danach so wütend ist, dass er beschließt, Köln für immer zu verlassen, erkennt Lina, dass sie einen Fehler gemacht hat und will ihre große Liebe aufhalten.