Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Kim regt sich auf: Nik ist mal wieder nicht in der WG und verpasst Pascals großen Moment. Später am Tag lässt sich Nik doch noch blicken - aber verzieht sich mit Schulfreunden sofort in sein Zimmer um zu kiffen. Kim reicht es nun endgültig. Kann eine eigene Wohnung mit Pascal die Lösung sein?