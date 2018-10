Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat kann seine Entführer überzeugen, Shirin anrufen zu dürfen. Er wolle sie beruhigen und sie so davon abhalten, die Polizei einzuschalten. In Wahrheit lässt er ihr jedoch eine verschlüsselte Botschaft zukommen, die Shirin aber nicht versteht. Empört erfährt Sunny nach ihrer Rückkehr, dass Felix KFI eiskalt weiter provoziert und gerät darüber mit Chris in Streit, der mit dem Krieg zwischen KFI und Felix nichts mehr zu tun haben will.