18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Seit dem Unfall von Nicole ist Freddy wieder zurück in Duisburg bei seiner Mutter. Er hat beschlossen, ihr zu helfen und unter die Arme zu greifen. Doch Marc befürchtet, dass Freddys Leben nun komplett aus den Fugen gerät, weil er vollends überfordert ist. Er will Freddy wieder in die WG holen und ihm eine Perspektive geben - womit er vor allem bei Jan auf Widerstand stößt. Kann Marc seinen Mitbewohner dennoch überzeugen?

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Mandy ist immer noch in Sorge. Ist in ihrer Beziehung der graue Alltag eingekehrt? Und falls ja: Ist das der Anfang vom Ende? Basti redet ihr ins Gewissen und schiebt die Stimmung auf den Stress bei der Arbeit. Er will sich bessern und nimmt sich spontan den Tag frei. Tatsächlich verbringen die beiden verliebte Stunden miteinander - und Basti wird klar, dass Mandy nicht irgendeine Liebschaft ist. Aus dem Nichts stellt er eine alles entscheidende Frage.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph gerät nach Simones Verschwinden von allen Seiten unter Druck und ihm wird klar: Wenn Simone wirklich flieht, ist dies erst der Anfang einer Katastrophe. Michelle versucht tapfer, ihr Leben wieder auf Spur zu bringen. Sie sieht sich auf einem guten Weg - wenn da nicht Maximilian wäre.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin genießt ihren Triumph, dass Chris tatsächlich einen Erben ausfindig machen konnte, der Ansprüche auf Gerners Prestigeobjekt hat und lanciert die Information an die Presse. Schadenfroh sieht Katrin der Eröffnungsfeier von Gerners neuer Immobilienfirma entgegen, die für Gerner zum Debakel wird. Doch Katrins Hochgefühl währt nur kurz.