Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Damians Handy ist in Spanien geortet worden. Die Polizei glaubt, dass er Deutschland längst verlassen hat. Aber Pauline ist sich da nicht so sicher, leider zurecht. Indes kommt Marie auf die Idee, ihren Status als Influencerin zu nutzen, um auf die schwierige Organspende-Situation aufmerksam zu machen. Derweil zweifelt Simone an Richards und Jennys Engagement, Marie zurück in den Steinkamp-Kader zu holen.