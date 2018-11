Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nach dem Desaster mit Annika entscheiden sich Jan und Freddy, das Kriegsbeil zu begraben und gemeinsam in die Stadt zu gehen. Als sie dabei getrennt voneinander Annika begegnen, sind beide überrascht, dass diese nicht nur ihre jeweilige Entschuldigung annimmt, sondern sie auch noch zu einem romantischen Date in ein Hotel bestellt. Natürlich verheimlichen sich Jan und Freddy gegenseitig die Einladung. Sie ahnen nicht, dass sie damit in ihr Verderben laufen...