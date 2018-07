Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas bringt den betrunkenen Alexander fürsorglich zu Gerner. Als Alexanders Rausch langsam nachlässt, bereut er es, dass er sich so hat gehen lassen. In totaler Panik ist Luis bereit, alles zu tun, damit Brenda das kompromittierende Video nicht öffentlich macht. Dass Toni gerade in diesem Moment den Kontakt zu ihm sucht, ist ihm schlicht und ergreifend zu viel.