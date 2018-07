Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Die letzte Zeit war hart für Basti. Ausnahmslos Rückschläge musste der Gründer hinnehmen - und obendrein versinkt er weiter in Schulden. Vor Mandy hält er alles weiterhin geheim, doch als er fürchten muss, dass man ihm den Strom abstellt, droht das Kartenhaus in sich zusammenzubrechen. Wird er jetzt auf das unmoralische Angebot von Per Liebherr eingehen?