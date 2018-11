Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jan befindet sich am Morgen in einer Zwickmühle: Annika fordert ihn auf, sie auf einem Spaziergang zu begleiten, nachdem sie Freddy nicht in der WG angetroffen hat. Nun muss Jan wieder den Rollstuhlfahrer spielen. Anfangs nervt ihn das, doch im Laufe des Tages merkt er, wie nett Annika eigentlich ist und wie viel sie beide im Grunde verbindet. Bei der Verabschiedung kommen sie sich für einen kurzen Augenblick unerwartet nahe, doch genau in diesem Moment werden sie von Freddy nichtsahnend unterbrochen.