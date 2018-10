Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph erkennt, dass er sich wieder viel zu tief in die Machtspiele der Familie Steinkamp verwickeln lässt. Währenddessen muss sich Marie eingestehen, dass sie ganz unten angekommen ist. Doch Ingo kümmert sich liebevoll um sie. In der Zwischenzeit entdeckt Steffi eine Möglichkeit, ihren Beruf als Kosmetikerin nebenberuflich auszuüben. Leider bringt Ben sie dabei versehentlich in Schwierigkeiten.