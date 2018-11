Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Die Freunde sind der Ansicht: Es reicht. Daher machen sie Aurelie und Diego am Morgen eine klare Ansage. Beide sollen endgültig und ohne Spielchen mit ihren jeweiligen Partnern Schluss machen. Doch Aurelie und Diego haben Angst, dass Delia und Pascal rückfällig werden, also wollen sie die Beziehung möglichst behutsam beenden und besorgen in der Drogerie allerlei Entspannungstees und Beruhigungstropfen. Und nähern sich unverhofft an...