Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle versucht, Moritz zu vergessen. Doch dann bricht er zusammen und sie will endlich wissen, was mit ihm los ist. Indes erfahren Vanessa und Christoph bestürzt, dass "Ewing Oil" ihren letzten Auftritt haben. Zum Glück findet Christoph eine Lösung, diesen nicht zu verpassen. Derweil wird Damian in letzter Sekunde davon abgehalten, Isabelle zu überfahren. Er ist jedoch nicht gewillt, sich kampflos geschlagen zu geben.