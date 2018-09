Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Moritz kann seine Eifersucht nicht verbergen. Als Michelle ihn zur Rede stellt, greift er zu einer verletzenden Notlüge. Unterdessen bricht Damian schwer verletzt in Paulines Armen zusammen. Während sich Finn an nichts erinnern kann, erfährt Pauline entsetzt, wer Damian so zugerichtet haben soll. Ingo will aus Sorge um Ben bei ihm sein und behauptet, Streit mit Diana zu haben. Der Plan geht zunächst auf, bis Diana plötzlich in der Tür steht.