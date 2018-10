Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Durch seine Unbeherrschtheit gerät Benedikt an den Punkt, an dem er sich fragen muss, ob er kämpfen oder Andrea für immer aufgeben will. Till ist froh, als Conor nach einem Streit einen versöhnlichen Schritt auf ihn zugeht. Doch mit Conors spezieller Art sich zu entschuldigen, hat er nicht gerechnet. Elli erfüllt sich mit ihren Freundinnen geheime Wünsche und kann dabei den Gedanken an ihre Krankheit vorübergehend ausblenden.