Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli und Olli kuscheln friedlich im Bett - bis es an der Tür klingelt. Die völlig verzweifelte Tamara steht vor ihnen, übergibt ihnen kurzerhand die Kinder und bittet sie, sich um diese zu kümmern. Weil Olli arbeiten muss, erklärt sich Elli blauäugig bereit, die Kinder zu betreuen. Doch das läuft alles andere als entspannt: So süß die Kids auch sind, Elli ist heillos mit ihnen überfordert. Als sie sich am Abend auf traute Zweisamkeit mit Olli freut, hat jedoch Tamara die nächste Überraschung parat.