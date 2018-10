Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Am Morgen kann Diego gerade noch verhindern, dass Aurelie Wind von seinem Telefonat mit Delia bekommt. Kevin macht sich große Sorgen um seinen besten Freund: Er darf Aurelie nicht weiter anlügen. Doch Diego schlägt Kevins Warnungen in den Wind. Die Zweigleisigkeit bringt ihn jedoch schnell in Schwierigkeiten...