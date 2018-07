Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Lisa ist überrascht: Ihr Professor bietet ihr an, die verhauene Klausur mit einer freiwilligen Hausarbeit zum Thema "Gruppenzwang bei Kindern. Ein Experiment" aufzubessern. Doch Lisa, die gerade sowieso an ihrer menschlichen Intuition zweifelt, ist wenig begeistert. In ihrer Not wendet sie sich an Oles Ex - Josie. Die Kindergärtnerin soll ihr weiterhelfen - doch alles läuft aus dem Ruder.