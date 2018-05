Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily sorgt sich um Paul, da er seinen Schmerz in sich hineinfrisst. Doch sie weiß nicht, wie sie ihm helfen kann. Paul stürzt sich in der Hoffnung auf Normalität in die Arbeit, und Emily hat allen Grund zu ihrer Sorge. Jonas muss sich Lilly gegenüber geschlagen geben und geht beschämt mit seinem Problem zum Arzt. Als er von Maren im Gespräch mit Lilly überrascht wird, überwindet er seine Scham und erzählt seiner Mutter, was los war.