Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa versucht geduldig, Ben zur Vernunft zu bringen, als er sich mit der toten Ekaterina verbarrikadiert, um ein Abschalten der Geräte zu verhindern. Derweil ahnt Michelle nicht, dass Moritz sich wegen seiner tödlichen Krankheit so widersprüchlich verhält, und versucht, ihn aus der Reserve zu locken. Indes geht Damians Plan auf. Pauline will ihn nicht gehen lassen und gibt ihm noch eine Chance - allerdings will sie es langsam angehen lassen.