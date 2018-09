Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben will sich bei seinen Freunden für die Unterstützung bedanken. Doch eine missverständliche Nachricht versetzt alle in Aufregung. Indes macht Michelle sich Hoffnungen, als Moritz ihr endlich verraten will, was mit ihm los ist. Aber dann erfährt er, dass Michelle ihn verraten hat. Derweil sieht Simone den Erfolg ihrer Bemühungen um die WM durch Jenny gefährdet. Als sie selbst aktiv wird, kommt das bei Jenny nicht gut an.