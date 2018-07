Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Die Stimmung in der WG ist nicht gut: Am Morgen feiert Bo mit ihren Leuten rücksichtslos weiter - sehr zum Ärger von Dana. Nach einem Gespräch mit Kevin beschließt sie, ihrer ungewollten Mitbewohnerin einen Job zu organisieren. Vielleicht bekommt Bo so wieder Struktur in ihren Alltag. Gesagt, getan - auf der Wache ergattert Dana einen Praktikumsplatz für Bo. Doch als sie später in der WG mitbekommt, dass ausgerechnet Kevin sie hintergeht, wirft sie das völlig aus der Bahn.