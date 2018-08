Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti und Mandy sind am Boden zerstört. Zwar versichert ihnen der Arzt, dass keiner Schuld trägt, doch beide können nicht fassen, was ihnen widerfahren ist. Ausgerechnet jetzt, in dieser dunklen Stunde, verliert Mandy die Nerven und macht Basti schwere Vorwürfe. Ohne Wohnung und ohne Frau findet er sich am Boden wieder. Doch als er am wenigsten damit rechnet, kommen Paula und Joe, um ihm unter die Arme zu greifen.