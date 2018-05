Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Schmidti möchte am liebsten im Boden versinken: Ausgerechnet Krätze erwischt ihn, wie er in Sabrinas Bett mit ihrem Lieblingsshirt kuschelt. Um jeden Preis will Schmidti diese Peinlichkeit ausbügeln, bevor Sabrina nach Hause kommt. Doch es kommt, wie es kommen muss: Schmidti macht alles noch schlimmer.