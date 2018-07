Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex und Mel suchen Jessis Ex-Freund Steve auf, in der Hoffnung, dass er weiß, wo sie sich befindet. Doch vor Ort entpuppt er sich als herzloser Rabenvater, dem sowohl Jessi als auch sein Baby völlig egal sind. Als Alex und Mel wieder bei Null anfangen und sogar Flugblätter in der Stadt verteilen, bringt sie Dastin auf eine heiße Spur: Er erwischt Svea dabei, wie sie Lebensmittel in der Base klaut. Führt das die beiden zur Ausreißerin?