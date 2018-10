Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline versucht vergeblich herauszufinden, was die Ursache für Finns Zusammenbruch war. Plötzlich hat sie einen schrecklichen Verdacht. Moritz verspricht Michelle, aufs Eislaufen zu verzichten, um sein Leben nicht unnötig zu gefährden - prompt erhält er ein verlockendes Angebot. Derweil startet Steffi hoch motiviert in ihren neuen Job und will den Umsatz im A40 ankurbeln. Dabei bohrt sie ungewollt in Bens Wunde.