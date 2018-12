Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dolly ist am Boden zerstört, als sie von Lina erfährt, welch perfides Spiel Chico mit ihr treibt. Sie ist tief gekränkt über die Tatsache, dass er sich nicht traut, offen mit ihr zu sprechen. Warum gesteht er ihr nicht, dass er sie nicht mehr liebt und nicht mit ihr zusammen sein will? Daher beschließt sie, ihn nicht einfach so davonkommen zu lassen.