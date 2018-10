Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline will nicht wahrhaben, dass Damian ein Mörder ist. Doch dann erinnert sie sich an eine Kleinigkeit, und ihr wird schlagartig klar, dass Damian schuldig ist. Unterdessen will Moritz sich an sein Versprechen Michelle gegenüber halten. Doch die Verlockung des neuen Angebots ist groß. Steffis Wut auf Ben wird ausgebremst, als sie von seinem Schicksal erfährt. Als sie sich bei Ben entschuldigt, geht er einen Schritt auf sie zu.