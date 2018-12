Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Nik in die WG zurückkehrt, freut sich Kim über das Wiedersehen. Insgeheim hofft sie, dass sie sich durch seine Rückkehr nicht mehr so isoliert vorkommen wird. Nik fühlt sich berufen, für gute Laune in der WG zu sorgen und will eine Welcome-Back-Party organisieren. Leider sind Pascal und Jacky von seiner Idee nicht übermäßig begeistert, was wiederum Kim aufs Neue traurig macht. In der Schule wird sie jedoch von Angel wieder motiviert, Pascal zu vergessen und nach vorne zu schauen.