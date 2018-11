Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco wird klar, dass der Kampf gegen Richmed-Pharma aussichtslos ist. Als er auch noch erfährt, in welche finanzielle Schieflage er Irene gebracht hat, geht er einen Deal mit dem Feind ein. Saskia hofft derweil dank Benedikts Hilfe auf ihre Traumhochzeit. Als sie ihm dafür danken will, erhält sie eine überraschende Antwort. Larissa überspielt vor Conor, wie verletzt sie ist, und findet Trost in Benedikts Armen.