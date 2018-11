"Unter uns", "Alles was zählt", ... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Chico fasst am Morgen einen Plan: Er will das für diesen Tag geplante Kennenlernen mit Dollys Eltern nutzen, um sich von seiner schlechtesten Seite zu zeigen. Auf diese Weise will er Dolly deutlich machen, dass er nicht der Richtige für sie ist. Der Plan scheint aufzugehen, denn die Eltern und auch Dolly sind nicht wirklich begeistert von Chicos Macho-Verhalten. Nachdem er die Dinge auf die Spitze getrieben hat, glaubt er sich am Ziel. Doch er macht die Rechnung ohne Dolly.