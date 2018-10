"Tolle Reaktion von unseren Fans gestern nach dem Spiel in der Kurve – vielen Dank dafür", schrieb Mats Hummels am Sonntag via Twitter. Auffällig: James, der nach dem 1:1 gegen Ajax, gerade einmal elf Minuten nach Schlusspfiff die Arena verlassen hatte, hatte ziemlich schnell genug von den verbalen Streicheleinheiten und ging schon wieder als Erster vom Rasen. Der Kolumbianer ist verstimmt, er gilt als einer der Verlierer unter dem neuen Trainer Niko Kovac.